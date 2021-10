Kassel (ots) - Die Finanzberatungsgesellschaft Plansecur hat ihre Aktivitäten

auf dem Gebiet der Verwaltung größerer Vermögen stark erweitert. Hierzu hat das

Unternehmen eine eigene Vermögensverwaltung eingerichtet für eine Klientel, die

ihr Vermögen erhalten und mehren will, ohne sich selbst darum kümmern zu müssen.



Ganzheitlicher Ansatz mit Werteorientierung





Seite 2 ► Seite 1 von 2

"Unseren seit 1986 bewährten Ansatz der Werteorientierung haben wir konsequentauf die Verwaltung großer Vermögen ausgeweitet", erklärtPlansecur-Geschäftsführer Johannes Sczepan. Hierzu kümmert sich Plansecur beiBedarf um die zum jeweiligen Kunden passende Vermögensstrukturierung, dasAnlage- und Immobilienmanagement, die unternehmerische und privateNachfolgeplanung sowie gegebenenfalls die Gründung einer eigenen Stiftung. Dabeiverfolgen die Finanzberater einen ganzheitlichen Ansatz: Vor der Entwicklungeines Anlagekonzepts analysiert Plansecur zunächst das Gesamtvermögen und seineStruktur. Hierbei finden die persönlichen Ziele, die familiäre Situation und dasindividuelle Risikoempfinden sowie Ansprüche hinsichtlich der LiquiditätBerücksichtigung. Erst wenn all diese Faktoren analysiert und besprochen sind,beginnt Plansecur mit einer strategischen Strukturierung des Vermögens. Hierspielen neben der Werterhaltung und der Vermögensvermehrung auch die Vorsorgeund Absicherung eine wesentliche Rolle.Vertrauen in Fondsmanager mit langfristiger ErfahrungSchwerpunkte im Rahmen der Vermögensplanung und -steuerung bilden neben derkundenspezifischen Zusammenstellung von Investmentdepots auch deren Präferenzenim Hinblick auf das Thema Nachhaltigkeit. Hierbei kombiniert PlansecurGesellschaften und Fondsmanager mit unterschiedlichen Herangehensweisen, um einemöglichst ausgewogene Aufteilung des Vermögens über die verschiedenenAnlageklassen hinweg zu erreichen. Besonders wichtig: Plansecur setzt hierfürnicht alleinig Softwareanalyse-Tools und datenbankbasierte Investmentmodelleein, sondern zieht vor allem die langfristige Entwicklung der Fonds über mehrereZyklen hinweg als Maßstab für die Stabilität ins Kalkül. Bei der Bewertung derFondsmanager berücksichtigen die Plansecur-Berater nicht nur die erzieltenRenditen, sondern mindestens ebenso sehr das Verhalten bei Zyklusbrüchen in derVergangenheit, also die Fragen: Hat der Fondsmanager bereits Krisen für dieAnleger erfolgreich bewältigt und wie stellt sich die Ertragsentwicklung übereinen langen Zeitraum dar? Plansecur-Geschäftsführer Johannes Sczepan erklärtdas höhere Vertrauen in den Menschen statt in die Technik wie folgt: "EineStabilitätsgarantie per Mausklick gibt es nicht. Menschen mit entsprechender