Deutsche Hospitality e Porsche Design Group lanciano un esclusivo concept di ospitalità, pianificando la realizzazione di almeno 15 hotel nelle principali metropoli del mondo / Spirito moderno, design e servizio d'eccellenza (FOTO)

Design e qualità in cima alle priorità"Steigenberger Porsche Design Hotels è un marchio che sposa appieno la filosofiadi design e i valori dell'esclusivo marchio Porsche Design con l'ospitalità e laqualità dei servizi offerti da un hotel Steigenberger", ha affermato MarcusBernhardt, CEO di Steigenberger Hotels AG/Deutsche Hospitality. "Il nostroobiettivo comune è dare vita a una nuova tipologia di hotel per una clientelamondiale alla ricerca di esclusività e con le massime esigenze in quanto aqualità.""Il marchio Steigenberger Porsche Design Hotels sarà contraddistinto da unconcetto di spazi e luce tanto inusuali quanto eccezionali", ha commentato JanBecker, CEO del Porsche Design Group. "Camere e suite innovative dal designunico e interni che catturano lo spirito dell'ambiente. I viaggiatori allaricerca delle esperienze più straordinarie le troveranno presso gliSteigenberger Porsche Design Hotels in alcune delle location più mozzafiato delmondo."Gli hotel avranno almeno 150 camere, suite e penthouse. Non mancheranno,ovviamente, una sontuosa offerta di ristorazione e bar, esclusivi angoliMeet&Greet Cubes, l'area dedicata a salute e bellezza e una palestra di almeno1.000 metri quadrati.Con i marchi esistenti, Deutsche Hospitality è una presenza già consolidata neisegmenti Luxury, Upscale, Midscale ed Economy. "Ci siamo posti questo obiettivo:raggiungere una crescita significativa in tutto il mondo entro il 2027," haproseguito il signor Bernhardt. "Per noi, il marchio Steigenberger PorscheDesign Hotels rappresenta un passo importante per catturare a lungo termine unaccattivante gruppo target, nonché per soddisfare i crescenti requisiti posti intermini di personalizzazione, esclusività, design e un'esperienza di ospitalitàineguagliabile."Lo sviluppo del marchio Steigenberger Porsche Design Hotels consente a PorscheDesign di traslare la propria filosofia di marchio anche sull'architettura diesterni e interni. Ciò consentirà di rendere accessibile la competenza diprogettazione a una vasta fetta di pubblico, per mezzo di hotel d'eccellenza.Jan Becker: "Il fattore di percezione del marchio diventa sempre più importanteper i clienti. All'interno degli hotel, comunichiamo la brand experience in unmodo esclusivo, e introduciamo così una maggiore differenziazione nel mercato."Per leggere il comunicato corrente, consultare il nostro portale stampa(https://www.deutschehospitality.com/presse) .Nel 1963, il professor Ferdinand Alexander Porsche crea la 911, uno dei pezzi didesign più significativi della storia contemporanea. Prosegue quindi quelviaggio da cui, nel 1972, nascerà l'esclusivo marchio di lifestyle, PorscheDesign, per soddisfare una visione: portare i principi dell'azienda e il mitoPorsche ben oltre i confini di un'automobile. Ancora oggi, la sua filosofia e ilsuo design rivivono in tutti i prodotti a marchio Porsche Design. AlbertSteigenberger aprì l'hotel Europäischer Hof a Baden-Baden nel 1930, che sarebbepoi diventata la pietra miliare della Steigenberger Hotels AG. Sono 160 glihotel che, in tre continenti, aprono le loro porte sotto il nome Steigenberger.Deutsche Hospitality fa parte di Huazhu Group dal 2020. Huazhu è tra le piùgrandi società di gestione alberghiera del mondo, comprende oltre 7.000 hotel eil suo programma fedeltà ha all'attivo oltre 174 milioni di membri.Contatti stampa:Deutsche Hospitality | Lyoner Straße 25 | 60528 Frankfurt am MainSven Hirschler | Tel: +49 69 66564-422E-mail: sven.hirschler@deutschehospitality.comPorsche Lizenz- und Handelsgesellschaft mbh & Co. KG| Grönerstraße 5| 71636LudwigsburgAngélique Kreichgauer| Tel: +49 152 3 911 6242E-mail: angelique.kreichgauer@porsche-design.deUlteriori informazioni: http://presseportal.de/pm/122015/5044329OTS: Deutsche Hospitality