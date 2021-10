Fast zwei Drittel der weltweiten Vermarkter ändern ihre kreative Arbeit als Folge der "Black Lives Matter"- und "Stop Asian Hate"-Bewegungen

New York (ots/PRNewswire) - - Jeder sechste Vermarkter gibt zu,

Lockdown-Beschränkungen zu verletzen, um diversifizierte Inhalte zu erstellen



- Anlässlich des weltweiten Monats der Vielfalt enthüllt ein weltweiter Bericht

von Shutterstock zum Thema DE&I im Marketing wichtige Marketingtrends, basierend

auf den Antworten von mehr als 2.700 Vermarktern weltweit



Kreativplattform, die Full-Service-Lösungen, hochwertige Inhalte und Anwendungen

für Marken, Unternehmen und Medienunternehmen anbietet, hat heute die Ergebnisse

der bahnbrechenden Studie DE&I in Marketing : A Global Report by Shutterstock

bekannt gegeben. Die Ergebnisse untersuchen die Meinungen und Aktionen von 2.700

Vermarktern in Australien, Brasilien, Frankreich, Deutschland, Italien,

Südkorea, Spanien, Großbritannien und den USA über die Nutzung verschiedener

Inhalte in Marketingkampagnen und darüber, wie die weltweiten Ereignisse ihre

Entscheidungen beeinflusst haben.







letzten eineinhalb Jahre und untersucht, wie diese monumentalen Momente sich auf

die Einschätzung und Priorisierung der Vielfalt bei Entscheidungen über die

Markeninhalte ausgewirkt haben", erklärte Meeckel Beecher, Leiterin für

Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion bei Shutterstock. "Trotz der weit

verbreiteten Lockdowns hat die Content-Erstellung ausgezeichnet abgeschnitten

und die Widerstandsfähigkeit der Kreativität hat sich bewährt. Die Medien der

Welt haben den kulturellen Bewegungen unbestreitbar mehr Aufmerksamkeit

geschenkt als je zuvor und das dringend benötigte Bewusstsein geschaffen. Wir

wollten jedoch untersuchen, inwieweit sich das wirklich in der Inhaltsauswahl

widerspiegelt. Werte wie Vielfalt, Inklusion, Repräsentation und Respekt

aufrechtzuerhalten, ist so wichtig und dringend wie noch nie. Zum Start des

weltweiten Monats der Vielfalt unterstreicht unser Bericht, dass noch mehr getan

werden muss, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit unseren Partnern, um

das zu erreichen. Es ist schön zu sehen, dass die Leute uns zuhören, und unsere

Mission bei Shutterstock besteht weiterhin darin, sicherzustellen, dass alle

kreativen Inhalte die vielfältige weltweite Gemeinschaft repräsentieren."



Einfluss gesellschaftlicher Bewegungen auf vielfältige Inhalte



