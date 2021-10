Tier One Silver nimmt Schlitzprobe über 20 Meter mit 293,8 g/t Agäq auf neuen Ziel Cambaya auf dem Curibaya-Projekt

Vancouver, Kanada - 14. Oktober 2021 - Tier One Silver (TSXV: TSLV, OTCQB: TSLVF) ("Tier One" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/tier-one-silver ... ) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen hochgradige Schlitzprobenergebnisse vom kürzlich identifizierten Ziel Cambaya auf dem Projekt Curibaya im Süden Perus erhalten hat. Die Ergebnisse der ersten 20 Schlitzproben, die bei Cambaya entnommen wurden, definierten ein Gebiet von 1 Kilometer (km) mal 600 Meter (m) mit 20 m mit 293,8 g/t Agäq, 11 m mit 348,2 g/t Agäq, 9 m mit 438,8 g/t Agäq, 2 m mit 1.852,8 g/t Agäq und 2 m mit 1.111,9 g/t Agäq (die wahre Breite der Schlitzproben ist unbekannt) (Abbildung 2). Die Schlitzproben wurden nach Möglichkeit senkrecht zu den Adern und Strukturen ausgerichtet, wie sie im Feld kartiert wurden.

Kommentar von Peter Dembicki, Präsident, CEO und Direktor:

"Die Zielerfassung bei Curibaya wird immer besser, da wir den hochgradigen Silber-Gold-Fußabdruck erweitern. Unser neues Ziel Cambaya, das sich etwa einen Kilometer nordöstlich unserer aktuellen Bohrungen befindet, ist mit diesen Schlitzprobenergebnissen, die auf besonders hochgradige Gesteinsproben folgen, deutlich vorangekommen. ”

"Wir bohren derzeit unterhalb der zuvor gemeldeten hochgradigen Schlitzproben aus dem Projekt Curibaya innerhalb unseres Hauptzielgebiets und freuen uns auf die ausstehenden Bohrlochergebnisse zusätzlich zu den über dreißig ausstehenden Schlitzproben sowohl aus dem Ziel Cambaya bei Curibaya als auch aus unserem Projekt Hurricane Silver. ”

Das Ziel Cambaya befindet sich nordöstlich des zuvor definierten mineralisierten Fußabdrucks auf dem Projekt Curibaya und hat in dieser ersten Runde systematischer Probennahmen das Potenzial für eine Silber-Gold-Mineralisierung sowohl hinsichtlich der Mächtigkeit als auch des Gehalts in den von Norden nach Süden und von Nordosten verlaufenden Strukturkorridoren gezeigt (Abbildung 1). Das Unternehmen plant, das Ziel Cambaya so bald wie möglich in die Bohrphase zu überführen, einschließlich der Erteilung von Genehmigungen, und wird zusätzliche geologische Kartierungen durchführen, um die Geometrie der angetroffenen Mineralisierung besser zu verstehen. Die vollständigen Ergebnisse der Schlitzproben aus dem Ziel Cambaya sind in Tabelle 1 dargestellt.

Kommentar von David Smithson, SVP of Exploration:

"Das Ziel Cambaya hat einige der besten Silber-Gold-Gehalte und Mächtigkeiten hervorgebracht, die bisher auf dem Grundstück Curibaya beprobt wurden. Die Feeder-Strukturen wurden in den obersten Schichten der lokalen vulkanischen Stratigraphie entdeckt und wir glauben, dass die relativ hohe stratigraphische Position der Adern darauf hinweist, dass es das Potenzial für ein langes Edelmetallfenster gibt, das sich unterhalb der hochgradigen Schlitzproben an der Oberfläche erstreckt. Mit dem Nachweis von mineralisierten Mächtigkeiten an der Oberfläche bei Cambaya gibt es nun mindestens fünf wichtige Zuführungsstrukturen bei Curibaya, die einzeln oder gemeinsam das Potenzial für eine Entdeckung bieten. ”

Tabelle 1 Ergebnisse der Cambaya-Zielkanal-Probenahme:

Muster-ID Von (m) Bis (m) Länge (m) Agäq (g/t) Ag (g/t) Au (g/t) 21CRT-34 26 37 11 348.2 232.1 1.61 21CRT-35 3 20 17 69.7 63.9 0.08 21CRT-36 19 28 9 438.8 409.0 0.41 21CRT-37 3 16 13 31.6 28.5 0.04 31 47 16 96.0 87.1 0.12 21CRT-38 18 26 8 172.9 139.6 0.46 37 42 5 67.9 62.4 0.08 21CRT-39 0 5 5 30.6 28.4 0.03 21CRT-40 12 16 4 126.5 120.0 0.09 21CRT-44 6 8 2 1,111.9 1,074.0 0.53 21CRT-45 0 13 13 108.2 96.5 0.16 21CRT-48 0 3 3 69.9 62.4 0.10 21CRT-50 6 13 7 392.8 368.8 0.33 21CRT-51 2 4 2 237.9 211.6 0.37 21CRT-52 8 10 2 1,852.8 1,736.5 1.61 21CRT-55 4 24 20 293.8 242.7 0.71 Nicht weniger als 5 m von >= 25 ppm Agäq (oder kürzere Intervalle mit linearem Grad >=125 ppm*m), maximale aufeinanderfolgende Verdünnung 6 m Für die Äquivalentberechnungen verwendeter Metallpreis: Au $1.300/oz, Ag $18/oz

Die Mineralisierung auf dem Zielgebiet Cambaya befindet sich innerhalb von durchgängig argillisch und verkieselt veränderten andesitischen Einheiten, die als oberste Schicht der vulkanischen Stratigraphie interpretiert werden, wie auf dem Projekt kartiert. Die Entdeckung einer Mineralisierung auf dieser höheren Ebene in der Stratigraphie zeigt das Potenzial für eine größere vertikale Ausdehnung der Edelmetallmineralisierung in diesem Zielgebiet. Die Schlitzprobenentnahme innerhalb des Zielgebiets konzentrierte sich auf Quarz-Adularia-Stockwork-Aderzonen, die mit hohen Widerstandswerten korrespondieren, die bei der auf dem Grundstück durchgeführten induzierten Polarisationsuntersuchung identifiziert wurden. Weitere 17 Schlitzproben aus dem Zielgebiet Cambaya stehen noch aus; die Ergebnisse werden in den kommenden Wochen erwartet.

Explorations-Update:

Auf dem Projekt Curibaya wurden insgesamt sieben Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 3.419 m gebohrt, wobei das achte Bohrloch gerade in Angriff genommen wird, was einem Durchschnitt von 32 m pro Tag entspricht. Das Unternehmen plant die Fertigstellung von weiteren 6 bis 8 Bohrlöchern vor Ende des Jahres, wenn das Bohrprogramm aufgrund der bevorstehenden Regenzeit unterbrochen wird. Darüber hinaus führt das Unternehmen derzeit ein Infill-Bachsedimentprogramm in der zentralen Region des Projekts Curibaya durch, wo das Unternehmen zuvor bei der regionalen Untersuchung 2016 Kupfer-Gold-Bachsediment-Anomalien identifiziert hatte. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass das Potenzial besteht, in der zentralen Region des Projekts Curibaya eine neue epithermale und/oder porphyrartige Mineralisierung zu finden, wobei die Ergebnisse des Infill-Programms im ersten Quartal 2022 erwartet werden.

Auf dem Projekt Hurricane Silver in der peruanischen Provinz Cusco haben die ersten Feldarbeiten auf dem Silberaderprojekt Magdalena begonnen. Das Unternehmen evaluiert derzeit ein 2 km mal 1 km großes Gebiet, das bisher sieben verschiedene Aderkorridore aus ersten Erkundungskartierungen enthält. 15 Schlitzproben, die zwischen 2 m und 7 m breit sind, wurden in den Aderkorridoren entnommen und zur Analyse an ALS Laboratories übermittelt.

Abbildung 1: Veranschaulicht die Lage des Zielgebiets Cambaya und der Zuführungsstrukturen, das derzeit genehmigte Bohrgebiet und die geplante Erweiterung der Bohrgenehmigung, die es dem Unternehmen ermöglichen soll, im Jahr 2022 im Zielgebiet Cambaya Bohrungen durchzuführen.

Abbildung 2: Veranschaulicht die Lage der neuen Schlitzproben aus dem Zielgebiet Cambaya sowie die beiden markanten, in Nord-Süd- und Nord-Ost-Richtung verlaufenden Strukturen.

Michael Henrichsen (Chefgeologe), P.Geo ist die QP, die die Verantwortung für den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung übernimmt.

Kanal-Abtastung

Analytische Proben wurden aus jedem 1-Meter-Intervall der Kanalsohle entnommen, was etwa 2-3 kg Gesteinssplitter pro Probe ergab. Die gesammelten Proben wurden zur Aufbereitung an ALS Lab in Arequipa, Peru, und anschließend zur Analyse nach Lima, Peru, geschickt. Alle Proben wurden mittels 30 g Nenngewicht Feuerprobe mit Atomabsorption (Au-AA25) und Multi-Element-Viersäureaufschluss ICP-AES/ICP-MS-Methode (ME-MS61) untersucht. Wenn die MS61-Ergebnisse über oder nahe 10000 ppm Cu, 10000 ppm Pb oder 100 ppm Ag lagen, wurde die Untersuchung mit der Erzgrad-Viersäureaufschlussmethode (Cu, Pb, Ag-OG62) wiederholt. Bei OG62-Ergebnissen, die über oder nahe 1500 ppm Ag lagen, wurde die Untersuchung mit einer 30-g-Nominalgewicht-Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss (Ag-GRA21) wiederholt. QA/QC-Programme für 2021 Kanalproben mit internem Standard und Blindproben; Feld- und Laborduplikate weisen auf eine gute Gesamtgenauigkeit und Präzision hin.

Der Silberäquivalentgehalt (Agäq) wurde unter Verwendung eines Goldpreises von 1300 $/oz und eines Silberpreises von 18 $/oz berechnet. Agäq = Ag (ppm) + Au (ppm) * (Ag $/tro oz/Au $/tro oz). Für die Agäq-Berechnung wurden keine metallurgischen Rückgewinnungen verwendet.

