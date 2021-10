Brisanter Newsflow bei Blender Bites sorgt für Rallyeimpuls.

Die Aktie der Blender Bites Ltd. (ISIN: CA09353K1093; WKN: A3C3Y2) steht unter Strom! Ein überragender Newsflow sorgt seit kurzem dafür, dass der Kurs, ausgehend von der wichtigen 1 Euro Supportmarkierung, um mehr als 20% in der Spitze anziehen konnte. Damit sind alle charttechnischen Voraussetzungen für einen Rallyeimpuls geschaffen worden. Die nächsten Tage werden zeigen, ob es zu einer Aufwärtsbewegung in Richtung 2 Euro kommen kann. Um dies zu erreichen, sollte der Kurs tunlichst nicht mehr unter 1 Euro fallen.

Vor wenigen Tagen sorgte die Aufnahme der Smoothies von Blender Bites in die ostkanadischen Supermärkte von Costco.ca dafür, das organische Wachstum und den Marktanteil des Unternehmens zu erhöhen sowie eine breitere Verbraucherbasis zu erreichen.

Das strategische Kurs-Ziel bleibt eine Verachtfachung in 2 Jahren, mit anderen Worten der Bezirk 8,50 Euro / 8,70 Euro.



Heute begeistert eine zusätzliche Nachricht die Börsengemeinschaft:

Blender Bites Ltd. freut sich, die Beauftragung von Active Marketing Group Inc. (AMG) als seinen Retail-Broker für die USA bekannt zu geben.

AMG ist ein hoch angesehenes und erfahrenes Unternehmen von Einzelhandelsfachleuten, die sich auf Vertrieb und Marketing spezialisiert haben und das Wachstum von Konsumgütern und Herstellern in Einzelhandelsmärkten in ganz Nordamerika fördern. Im Laufe seiner 30-jährigen Entwicklung hat AMG Beziehungen zu Einkäufern aller großen Einzelhändler in den USA aufgebaut und sich für seine Markenmanagementkunden einen guten Ruf bei der Einführung neuer Produkte auf dem Markt, der Sicherung strategischer Regalflächen und der Optimierung von Werbeaktivitäten in den Geschäften erworben.

Der bewährte AMG-Ansatz für das Marken(kunden)management basiert auf der Philosophie, bei der Auswahl der Marken, mit denen AMG zusammenarbeitet, sehr wählerisch zu sein, die Anzahl der vertretenen Marken gering zu halten und den sorgfältig ausgewählten Marken JEDEN Tag volle Aufmerksamkeit zu schenken. Das strenge Auswahlverfahren für die von AMG vertretenen Marken ermöglicht es, die bislang ungedeckten Bedürfnisse von AMGs Einzelhandelspartnern zu erfüllen und so letztendlich kontinuierliches Wachstum für die Markenpartner zu erreichen.