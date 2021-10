Thüringenweit einmalige Spezialstation für Herzklappen-Patienten (FOTO)

Bad Berka (ots) - Am Herzzentrum der Zentralklinik Bad Berka (https://www.zentra

lklinik.de/unsere-medizin/unsere-fachbereiche/herzzentrum.html) ist die

thüringenweit erste Herzklappen-Einheit (Heart Valve Unit), eine Spezialstation

für Patienten mit Herzklappenerkrankungen, in Betrieb gegangen. Die 32

Betten-Station verfügt über Spezialtechnik zur optimalen Planung von

Herzklappenimplantationen und zur Nachsorge nach Eingriffen.



"Wir haben damit eine neue Versorgungsstruktur für Patienten mit

Herzklappen-Erkrankungen. So werden häufige belastende Stationswechsel und der

außerdem damit verbundene Verlust wichtiger Behandlungsinformationen vermieden",

erklärt Dr. Philipp Lauten, Oberarzt im Herzzentrum. Außerdem bleibt die

Behandlung in der Hand eines Teams aus hervorragend ausgebildeten Pflegekräften,

engagierten Teams der Physiotherapie sowie spezialisierten Ärzten und Ärztinnen

aus Kardiologie und Herzchirurgie.







Herzklappen-Implantationen geplant. "Betroffen sind am ehesten Patienten mit

einer degenerierten, verkalkten Aortenklappe bzw. einer Verschlussschwäche der

Mitral- bzw. Trikuspidalklappe im Rahmen von Herzklappen-Erkrankungen oder als

Folge einer Herzschwäche. Viele unserer Patienten leiden zudem an

Begleiterkrankungen, sodass eine optimale interdisziplinäre Zusammenarbeit auch

dafür sorgt, dass unsere Patientinnen und Patienten schneller genesen", so Dr.

Lauten.



Ein Team aus spezialisierten Ärzten und Pflegekräften ermöglicht standardisierte

Abläufe innerhalb des betreuenden Teams. "Wir sind stolz, eine der ersten

Kliniken in Mitteldeutschland zu sein, die eine solche starke

Versorgungsstruktur für Herzklappenpatientinnen und -patienten anbieten zu

können", sagt der Oberarzt.



Jährlich werden an der Zentralklinik im Herzzentrum etwa 800 Menschen mit

Klappenerkrankungen durch interventionelle Katheterverfahren behandelt.



Die zum Verbund der RHÖN-KLINIKUM AG (https://www.rhoen-klinikum-ag.com/)

gehörende Zentralklinik Bad Berka zählt mit ihren 21 Fachkliniken und

Fachabteilungen sowie ihrer über 120-jährigen Geschichte zu den großen Thüringer

Kliniken. Jährlich werden hier rund 40.000 Patienten behandelt, 1.800

Mitarbeitende sind an der Klinik beschäftigt. https://www.zentralklinik.de/



