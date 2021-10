Alternativzählungen:

In der orangenen 3 kann bei 16030 die grüne Alt: 1 gezählt werden. Das 23er Mindestziel 14919 (hellblaue Fibos) der grünen Alt: 2 (bisher 14814) wurde unterschritten. Der Zielbereich der grünen Alt: 3 liegt zwischen 16405 und dem 100er Maximalziel 19519 (grüne Fibos). Mit dieser Zählweise könnte im DAX die Jahresendrallye bereits laufen.

Die orangene Alt: 3 kann bei 16030 als kurze Welle abgeschlossen worden sein und die orangene Alt: 4 (bisher 14814) hat das 23er Mindestziel 14919 (hellblaue Fibos) hinter sich gelassen. Der Zielbereich der kurzen orangenen Alt: 5 liegt derzeit zwischen 16030 und dem 61er Maximalziel bei 17810 (blaue Fibos). Mit dieser Zählweise könnte im DAX die Jahresendrallye bereits laufen.

Disclaimer:

Es gelten die aufgeführten Nutzungshinweise. Die Analysen werden im Rahmen einer Hobbytätigkeit erstellt und stellen keine Handlungsempfehlungen dar.

Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Der DAX befindet sich in der seit 8612 laufenden lila 5 der schwarzen 1. Der erfolgreich abgearbeitete „Rösselsprung“ zu allen vier gelben Zielbereichen (15812, 15045, 16030 sowie bisher 14814) ist – in Verbindung mit der flachen grauen 0-b-Linie - ein starker Frühindikator für eine weitere Ausdehnung auf der Oberseite. Die Marke „Partyalarm“ wurde bereits zweimal ausgelöst und die sommerliche Seitwärtsphase kann aus wellentechnischer Sicht im DAX bereits beendet sein, auch wenn die Korrektur im DJI noch nicht vollständig abgearbeitet zu sein scheint.Die lila 5 bildet – ausgehend von 8612 – entweder einen Impuls mit orangener 1=13461, orangener 2=11324 sowie orangener 3 (bisher 16030) oder ein Zigzag mit orangener A=13461, orangener B=11324 sowie orangener C (bisher 16030).In der impulsiven lila 5 hat die orangene 3 bisher 16030 markiert, ohne die für eine nachhaltige impulsive Fortsetzung der lila 5 wichtige 100er Ausdehnung 16173 bzw. 161er Ausdehnung 19170 (orangene Fibos) zu erreichen.Vermutlich hat die orangene 3 bei 16030 erst die lila 3 und bei 14814 die lila 4 beendet. Der Anstieg seit 14814 ist impulsiv interpretierbar und würde zu dem Start der lila 5 (bisher 15482) sowie der Jahresendrallye passen. Vermutlich befindet sich die lila 5 in der roten I (bisher 15482; blaue i=15270, blaue ii=15008 - unterhalb 38er RT, blaue iii bisher 15482). Der fehlende Rücklauf im DJI könnte zu einer tiefen roten II führen. Das Überschreiten der Marke 15473 (Ausgangspunkt graue v) ist ein starkes Indiz für diese Hypothese (blauer Pfad).Eine Fortsetzung der lila 4 (mit blauer Alt: a=14814, laufender blauer Alt: b bisher 15482 und fehlender blauer Alt: c mit Tief unterhalb 14814) bleibt unterhalb der grauen 0-b-Linie ein gleichwertiges Szenario (hellgrüner Pfad).Die lila 5 kennt keine Obergrenze und kann die orangene 3 oberhalb 16173 bzw. 19170 beenden.In der lila 5 kann – analog zur orangenen 3 aus der impulsiven Interpretation – die orangene C bei 16030 fertig gezählt werden. Diese kann sich aber auch noch oberhalb 16030 weiter ausdehnen.Die orangene C bzw. Alt: C kann die lila Alt: 5/schwarze Alt: 1 oder aber erst die blaue W als Zigzag beenden. Sollte bei 16030 die blaue W markiert worden sein, so läge das 23er Mindestziel einer blauen X bei 14279 (hellgrüne Fibos). Die anschliessende blaue Y ist oberhalb 16030 zu erwarten.Der DAX hat in der sommerlichen Seitwärtsphase ein „Rösselsprung“-Muster komplettiert und damit den Grundstein für eine nachhaltige Ausdehnung auf der Oberseite gelegt. Mit den nächsten grösseren Bewegungen sollten DAX und DJI Farbe bekennen und sich für ein impulsives oder korrektives Muster entscheiden. In beiden Indizes ist eine weitere Ausdehnung auf der Oberseite zu erwarten. Ab Erreichen der Marke 33375 im DJI wären alle Hindernisse für die Jahresendrallye aus dem Weg geräumt; der DAX kann sich bereits in der Jahresendrallye befinden.