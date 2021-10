Lufthansa: Das neue Kursziel lässt den Kranich abheben! Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 15.10.2021, 19:40 | | 27 0 15.10.2021, 19:40 | Foto: www.anlegerverlag.de In den vergangenen Wochen machte die Lufthansa beinahe ausschließlich positive Schlagzeilen. Das scheint sich jetzt auszuzahlen. Denn sowohl die Analysten werden optimistischer und auch an der Börse ging es heute deutlich nach oben. Per saldo verbesserte sich die Lufthansa um mehr als vier Prozent gegenüber dem gestrigen Schlusskurs. Doch geht es nach der Deutschen Bank, war das erst der Anfang. So haben die Experten von Deutschlands bedeutendsten Geldhaus die Airline erneut unter die Lupe genommen. Dabei wurde das Kursziel aufgrund der jüngsten Kapitalerhöhung (die Lufthansa konnte so mehr als zwei Milliarden frisches Geld einsammeln) von 8,50 auf 7,30 Euro gesenkt, allerdings wurde die Empfehlung von “Sell” auf “Buy” sozusagen um 180 Grad gedreht. Mit dem heutigen Anstieg scheint der Anfang gemacht, denn die Lufthansa nimmt erneut die Marke von sechs Euro ins Visier. Die Lufthansa macht also einen weiteren Schritt nach oben. Doch wie sollten sich Anleger jetzt verhalten? Wie groß sind die Chancen und wo liegen die Risiken? In unserer exklusiven Sonderanalyse gehen wir genau diesen Fragen nach. Die Ergebnisse unserer Analyse können Sie heute ausnahmsweise kostenlos abrufen. Einfach hier klicken. Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von Deutsche Lufthansa der letzten drei Monate.

Für eine ausführliche Deutsche Lufthansa-Analyse einfach hier klicken.

0 Autor abonnieren

Disclaimer