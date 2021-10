Das Directed Energy Research Center des Technology Innovation Institute repliziert als erstes Forschungszentrum in der Region elektromagnetische Impulse aus einer Kernreaktion in großer Höhe

Das Technology Innovation Institute (TII), die für angewandte Forschung zuständige Stelle des Advanced Technology Research Council (ATRC) von Abu Dhabi, hat heute bekannt gegeben, dass sein Directed Energy Research Center (DERC) das erste derartige Forschungszentrum in der Region ist, das in seinen Labors für elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) die während der Kernreaktion in großen Höhen erzeugten elektromagnetischen Höhenpulse (HEMP) reproduzieren kann. Der Nuclear Electromagnetic Pulse Simulator bietet kritischen Infrastrukturen, Dienstleistern und Forschungseinrichtungen in den VAE und der weiteren GKR-Region mehr Autonomie beim Testen – eine Funktion, die früher ins Ausland ausgelagert werden musste.

