Vancouver, BC, den 19. Oktober 2021 - Lithium South Development Corporation (das „Unternehmen") (TSX-V: LIS) (OTCQB: LISMF) (Frankfurt: OGPQ) gibt bekannt, dass Eon Minerals aus Miami, Florida, in seinem Labor in Salta, Argentinien, Testarbeiten zur Herstellung von Lithiumkarbonat in Batteriequalität aus einer Solegroßprobe durchführen wird, die aus dem Lithiumprojekt Hombre Muerto North (Li-Projekt HMN), Argentinien, gewonnen wird. In dieser Testphase wird eine konventionelle Prozesstechnologie eingesetzt, die auf dem bewährten Extraktionsprozess von Lithium mittels Verdunstung basiert.

Die Tests werden mit einer Voranreicherung von 15 Kubikmetern Sole in Verdunstungsbecken auf dem Projektgelände beginnen. Die Arbeiten umfassen die Kalkung, die Fest-Flüssig-Trennung, die Entfernung von Bor durch Lösungsmittelextraktion, die Schönung der Sole, die Ausfällung von primärem Lithiumkarbonat, die zweifache Karbonisierung und die Schönung der Sole durch Ionenaustausch, was zu einem Lithiumkarbonat-Produkt in der angestrebten Batteriequalität führt.

Das Verfahren wird auch eine Lithiumchlorid-Lösung mit einer angestrebten Konzentration von bis zu 6 Gewichtsprozent erzeugen, die an Chemphys Chengdu in China zur weiteren Veredelung nach Kundenspezifikationen geliefert wird.

Die Verfahrenstests werden solide Daten für die Planung einer Pilotversuchsanlage liefern. Die Gewinnungsraten von Lithium unter Salar-Bedingungen werden die erforderlichen Informationen für einen technischen Bericht gemäß National Instrument 43-101 liefern. Die Verfahrenstests werden von Alex Mezei, einer gemäß NI 43-101 qualifizierten Person und einem anerkannten Experten in der Branche, beaufsichtigt werden.

Adrian F.C. Hobkirk, Präsident von Lithium South, sagte: „Wir freuen uns sehr, dass wir unser Projekt in Richtung Pilotanlage vorantreiben können, was ein Teil unserer Evaluierung des besten Verfahrens für die Lithiumproduktion bei unserem Lithiumprojekt HMN ist."

Über Eon Minerals

Eon Minerals mit Sitz in Miami, Florida, verfügt über ein voll funktionsfähiges Labor in Salta, Argentinien, das für die Durchführung von Lithiumtests ausgestattet ist. Das Unternehmen hat umfangreiche Erfahrungen in der Lithiumindustrie. Zu den früheren und aktuellen Kunden gehören Ganfeng Lithium, Neo Lithium und Rincon Ltd.