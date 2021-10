Manifest der globalen Windindustrie fordert Regierungen auf, vor der COP26 "aktiv zu werden" und öffentliche und private Projekte zur Sicherung der Energiewende zu unterstützen

London (ots/PRNewswire) - - Globale Koalition aus mehr als 90

Windenergieunternehmen und -verbänden gibt COP26-Manifest frei und fordert

Regierungen auf, acht konkrete Schritte zu unternehmen, um Netto-Null zu

erreichen.



- Die jährlichen Windkraftanlagen müssen um das Vierfache des derzeitigen

Niveaus ansteigen, um bis 2050 ein Netto-Null-Niveau zu erreichen; die

derzeitigen Prognosen werden weniger als die Hälfte der benötigten Menge

liefern.





- Zu den Unterzeichnern gehören die größten Unternehmen der Branche, darunterVestas, Siemens-Gamesa, Goldwind, Mingyang, Nordex-Acciona, Iberdrola , ENEL,SSE, Orsted, EDP Renovables, Equinor, Mainstream Renewable Power, GreenInvestment Group und DNV, sowie Industrieverbände aus Europa, Asien,Nordamerika, Lateinamerika und Afrika, einschließlich China, USA, Indien undGroßbritannien.- Die Welt muss entschlossen handeln, um den Klimanotstand zu bekämpfen. DieWindindustrie verfügt über die Mittel, um ehrgeizige Ziele wie dieVervierfachung der weltweit eingesetzten Windenergie zu erreichen - diesesManifest fordert die Regierungen auf, der Windindustrie dabei zu helfen, diesesZiel zu erreichen.Der Windenergiesektor hat auf dem Gipfeltreffen des BNEF in London ein Manifestfreigegeben, in dem die Regierungen aufgefordert werden, die Energiewendeernsthaft anzugehen und mit dem Privatsektor zusammenzuarbeiten, um die Zahl derWindkraftanlagen und der Anlagen für erneuerbare Energien rasch zu erhöhen.Die Windenergie ist eine der am schnellsten wachsenden Energiequellen der Welt,mit einer Rekordzahl von 93 GW an Installationen im Jahr 2020. Die derzeitigenWachstumsraten bleiben jedoch hinter einem Netto-Null-Ziel zurück und werden unsnur 43 % der bis 2050 benötigten Windkapazität bringen, so die führendeninternationalen Energieinstitutionen IRENA und IEA. Um auf dem richtigen Weg zusein, müssen sich die jährlichen Windenergieanlagen weltweit innerhalb dernächsten zehn Jahre vervierfachen.Mehr als 90 der weltweit führenden Windenergieunternehmen, angeführt vomGlobalen Windenergierat (Global Wind Energy Council, GWEC), darunter Hersteller,Akteure der Lieferkette, Investoren und Branchenverbände aus aller Welt, habensich zusammengeschlossen, um dieses Manifest zu unterstützen. Zu den achtgeforderten Maßnahmen gehören:1. Steigerung der Ambitionen im Bereich der Windenergie und Berücksichtigungdieser Ambitionen in den aktualisierten Nationalen Klimaschutzbeiträgen(NDCs), umfassenden nationalen Klimastrategien und langfristigen