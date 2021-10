Gut geplant in den Tag. Mit dem W:O-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag. Hier unsere Top-5 für die nächsten 24 Stunden.

08:00 Uhr, Deutschland: Außenhandelspreise 09/21.

10:00 Uhr, EU: Geldmenge M3 09/21.

11:00 Uhr, Deutschland: Konjunktur-Herbstprognose der Bundesregierung mit amtierendem Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU).

Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 27.10.2021 Zeit Land Relev. Termin 08:00 DEU Gfk Verbrauchervertrauen 14:30 USA Nicht militärische Investitionsgüter Aufträge ohne Flugzeuge 14:30 USA Auftragseingänge langl. Güter M/M, gesamt sa 14:30 USA Auftragseingänge für langlebige Gebrauchsgüter, ohne Verteidigung 14:30 USA Auftragseingänge langl. Güter M/M, ex Transport sa 16:00 CAN BoC Zinssatzentscheidung 16:00 CAN BoC Zins Statement 16:00 CAN Bank of Canada Geldpolitik-Bericht 17:00 CAN BoC Pressekonferenz



