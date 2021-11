Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

ADA, AVAX, UNI, LINK, MKR, LUNA In unserer letzten Ausgabe, haben wir Bezug auf das Thema DeFis genommen und sind in dem Zusammenhang auf die aktuelle Situation einiger Kryptowährungen eingegangen. Wir zeigen euch in der heutigen Ausgabe 6 weitere Kryptowährungen und beleuchten aus fundamentaler und technischer Sicht, auf welche Marken Trader besonders achten sollten.