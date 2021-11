Biontech, Thyssen, Zalando – Die Zeichen stehen auf Korrektur

ein starkes Signal an die Börse. Die als IPO-Kandidat gehandelte Elektrolyseeinheit Uhde Chlorine Engineers sollte mit fünf Milliarden Euro ungefähr so viel wert sein wie der gesamte Thyssenkrupp-Konzern an der Börse. Wenn nun ein Großaktionär die erstbeste Chance ergreift sich nach dem Kursanstieg von einem so großen Aktienpaket zu trennen spricht das eher für eine faire Bewertung des gesamten Konzerns und einer wohl zu optimistischen Annahme was das zugegeben zukunftsträchtige Geschäft mit Wasserstoff angeht.