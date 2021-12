Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aus der Crash? Twitter, Bumble, Trump, Bitcoin, DeFi, Krypto-Hack, Volkswagen Der Gesamtmarkt zeigt sich stark an technischen Unterstützungen. Wir blicken auf die Chancen und Risiken der kommenden Tage und beleuchten zudem die wichtigsten Neuigkeiten rund um Bitcoin, DeFi, Bumble, Twitter und einen SPAC, der mit Herrn Trump in Verbindung gebracht wird. Worauf Trader und Investoren in den kommenden Tagen achten sollten, ist Gegenstand der heutigen Ausgabe.