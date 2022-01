Eric Wiese arbeitet mit 140 Profi-Investor:innen zusammen und managt mehr als zwei Milliarden Euro. Er weiß, was die erfolgreichen Profis besser machen und welche Faktoren ihren Erfolg bestimmen.

Aktiv gemanagter Fonds oder doch lieber ein ETF? Diese Frage stellen sich nicht nur Privatinvestor:innen. Auch in der professionellen Vermögensverwaltung ist das ein Thema: „ETFs haben sich in den Strategie-Depots unserer externen Berater noch nicht so richtig durchgesetzt“, sagt Eric Wiese in der aktuellen Folge „Think. Or Sink“, dem Podcast von der fonds.