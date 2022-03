Die Dow Jones Market Data Group untersuchte die Unternehmen, die sich am stärksten und am wenigsten bewegten, wenn der Ölpreis im vergangenen Jahr um ein Prozent stieg oder fiel. Kosmos Energy gehörte zu den schwankungsanfälligsten Titeln und bewegte sich im Durchschnitt um 0,8 Prozent, wenn der Ölpreis um ein Prozent oder mehr stieg. Wie Barron's berichtet, ist Kosmos Verschuldung höher als die Marktkapitalisierung der Ölgesellschaft, was das Unternehmen besonders anfällig für Ölpreisschwankungen macht.

Barbell ist Englisch und bedeutet Langhantel. Die Strategie kombiniert entgegengesetzte Gewichtungen, die beide überlappend oder auch zeitlich verschoben gut laufen können. Am Ende soll diese Strategie wie eine Langhantel im Gleichgewicht stehen und damit für Stabilität im Depot sorgen.

Der Beta-Wert gibt die Beziehung zwischen der Kursentwicklung einer Aktie und einem Index an. Er zeigt die Sensitivität des Aktienkurses auf die Veränderung des Indexstands. Ein Beta-Faktor größer Eins bedeutet demnach, dass die Aktie stärker schwankt als der Gesamtmarkt.

Die Ölpreise stiegen am 6. März auf 130 US-Dollar pro Barrel. Danach fielen sie um 27 Prozent auf 95 US-Dollar, bevor sie erneut auf 103 US-Dollar anstiegen. Diese Volatilität ließ auch Öl-Aktien schwanken. Ölaktien können stark zulegen, wenn die Rohölpreise ansteigen, aber auch schnell viel verlieren, wenn sie fallen.

Angesichts der hochvolatilen Ölpreise ist es für Anleger riskant in Öl-Aktien zu investieren. Goldman Sachs empfiehlt eine Strategie: Nur die am stärksten und am wenigsten volatilen Titel. Beispiele!

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer