Wie CNBC berichtet, geht Kolanovic davon aus, dass der marktbreite Aktienindex das Jahr bei 4.900 Punkten beenden wird. Seine vorherige Prognose lag bei 5.050 Punkten. Das neue Ziel ist noch immer ein Aufwärtspotenzial von rund zehn Prozent zum aktuellen Stand.

Der JPMorgan-Analyst hatte Anlegern empfohlen, wieder mehr Risiko in ihren Portfolios einzugehen. Die geopolitischen Risiken würden in den nächsten Wochen nachlassen: "Während die geldpolitische Straffung der Fed der stärkste Gegenwind bleibt, glauben wir, dass der Markt immer noch Aufwärtspotenzial hat. Die Stimmung der Anleger ist extrem schlecht und die Positionierungen sehr gering. Die Wirtschaft normalisiert sich nach mehreren Covid-Wellen. Die Risiken sind weitgehend vorverlagert, so dass wir uns auf eine möglicherweise normalere zweite Jahreshälfte einstellen können."

Er empfahl Anlegern, Positionen in Bereichen wie Innovation, Technologie, Biotechnologie, Schwellenländer und China sowie Small Caps zu erhöhen: "Seit dem Zeitpunkt, an dem wir von einer Blase sprachen, sind diese Segmente um 60-80 Prozent gefallen, was unserer Meinung nach das Ende der Korrektur bedeutet. Tatsächlich notieren viele dieser Marktsegmente auf historischen Bewertungstiefs, einschließlich früherer Rezessionen und Zeiten wesentlich höherer Zinssätze."

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion