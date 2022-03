Der S&P 500 ist in diesem Jahr bereits über zehn Prozent gefallen. An den Börsen sei demnach bereits viel Negativität eingepreist: "Dieser Rückgang kommt einer Rezessionswahrscheinlichkeit gleich, die unserer Meinung nach angesichts der verbesserten Arbeitsmarktdaten und gesunder Verbraucherstimmung übertrieben ist", so JPMorgan Analyst Marko Kolanovic in einer Mitteilung an Kunden.

Für den Marktstrategen gibt es eine Reihe von Gründen, warum Anleger die Schwäche der Märkte als gute Kaufgelegenheit nutzen sollten, selbst wenn sie mit nennenswerten Risiken konfrontiert sind. Darunter fällt nach wie vor die Anhebung der Zinssätze durch die Fed zur Bekämpfung der Inflation und der anhaltende Krieg in der Ukraine.