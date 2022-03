wallstreet:online: Herr Wendrock-Prechtl, eines Ihrer Ziele ist es, in der zweiten Hälfte des Jahres eine Smartphone-App für den Smartbroker auf den Markt zu bringen. Wann genau können wir mit dem Start rechnen?

Christian Wendrock-Prechtl: Für unsere Kunden bauen wir auf Basis detaillierter Analysen eine gänzlich neue App, die über das bisher von Neo-Brokern bekannte weit hinausgeht. Begonnen haben wir mit unseren ersten Konzepten bereits letztes Jahr und sind mit den Innovationen sehr zufrieden. Dabei achten wir besonders auf höchste Qualität für jede Zielgruppe, insbesondere auf die Nutzerfreundlichkeit, um die App für unsere Kunden so einfach und verständlich wie möglich zu gestalten. Das heißt, wir sind bereits dabei, die einzelnen Teile zusammenzusetzen, um unseren Kunden im zweiten Halbjahr eine App zur Verfügung stellen zu können.

wallstreet:online: Auf welche Aspekte haben Sie bei der Entwicklung besonders viel Wert gelegt?

Christian Wendrock-Prechtl: Wir selbst haben uns vielfältige Ziele gesetzt und gehen in mehreren Dimensionen vor. Wir setzen zum einen auf eine hochmodulare Architektur und streben damit an, schnell auf die sich ändernden Marktsituationen zu reagieren. Dies bildet das Fundament, um die verschiedenen Anforderungen unserer Kunden umzusetzen und bereits zum Start eine umfangreiche Bandbreite bieten zu können. Auch der Qualitätsaspekt spielt eine große Rolle bei der Entwicklung. Unser Fokus liegt auf einer leichten Bedienung der App sowie einer außerordentlichen Transparenz gegenüber dem Kunden. Mit einem breiten Funktionsspektrum und weiteren spannenden Angeboten wollen wir Brokern etwas Neues, innovatives zur Verfügung stellen, dass alle relevanten Funktionen und Informationen für erfolgreiches Trading und Investing vereint.

wallstreet:online: Der Wettbewerb unter den Online-Brokern ist groß. Wodurch wird sich dies Smartbroker- App Ihrer Meinung nach von denen der Mitbewerber unterscheiden?

Christian Wendrock-Prechtl: Wir wollen noch nicht zu viel verraten, wenn es um die Funktionen und das neue Produkt-Spektrum geht. Doch so viel sei gesagt: zentral wird die Art der neuen Interaktion sein. Wir setzen viel Wert auf die User Experience. Sinnvolle Funktionen sollen an der richtigen Stelle schnell zu finden und intuitiv bedienbar sein – ohne komplizierte Wege drumherum. Unser umfangreiches Angebot wird zudem in der App abgebildet und mit sinnvollen Zusatztools sollen der Einstieg in die Welt des Tradings erleichtert und die nötige Sicherheit geboten werden. Selbstverständlich wird es noch viele weitere Besonderheiten geben.

wallstreet:online: Welche konkreten Funktionen werden in der App enthalten sein und für welche Betriebssysteme ist die App gedacht?

Christian Wendrock-Prechtl: Natürlich werden alle klassischen Funktionen vertreten sein. Trading in der bekannten Form zu ermöglichen, stellt für uns viel mehr eine Pflicht als nur ein Ziel dar. Aber wir arbeiten daran, das typische Angebot an vielen Stellen mit neuen Funktionen zu ergänzen, um ein ganzheitliches Angebot zu schaffen. Sodass der bislang bekannte, komplexe Recherche-Aufwand in unterschiedlichen Portalen wegfällt. Das alles wird dem Kunden auf ihren bekannten Kanälen im Web, aber auch bei Android und iOS geboten.

wallstreet:online: Der Smartbroker erreicht über die Desktop-Variante bereits eine breite Zielgruppe. Wen wollen Sie künftig mit der App ansprechen?

Christian Wendrock-Prechtl: Die Herangehensweise hat sich grundlegend geändert. Wir sind mit der Idee eine App zu konzipieren in den mobile-first-Ansatz gewechselt. Das Handy ist immer griffbereit und ermöglicht den Nutzern der App unmittelbar auf die sich ändernde Marktsituation zu reagieren. Es gilt, alle bislang im Desktop-Bereich vorgefundenen Funktionen auch in die App zu integrieren. Somit soll unsere App nicht nur die bekannte Lücke für den mobilen Einsatz schließen, sondern eine echte Alternative für Broker sein, die schnell und zuverlässig auf eine breite Angebotspalette zugreifen wollen, ohne dabei auf altbekannte Funktionen zu verzichten. Eine App, die egal ob Neu-Einsteigern, angehenden Investoren oder professionellen Tradern, Leichtigkeit und Sicherheit bietet.

wallstreet:online: Welche Vorteile bietet eine Smartphone-App den Kunden gegenüber einer „klassischen“ Website?

Christian Wendrock-Prechtl: Da wir unsere prämierte Funktionsbreite künftig in der App auf dem Smartphone anbieten, ist der Nutzer jederzeit auf dem Parkett. Überall schnell und unkompliziert handeln, jederzeit reagieren und immer auf dem aktuellen Stand sein. Egal ob von der Couch aus oder von unterwegs.

wallstreet:online: Wie geht es mit der Desktop-Variante weiter? Sind hier auch Änderungen in nächster Zeit geplant?

Christian Wendrock-Prechtl: Auf jeden Fall. Wir sind darauf aus, Sicherheit zu bieten, sowohl technisch als auch bei der Bedienung. Damit der User sich auf seine Vorhaben und Aufgaben konzentrieren kann, achten wir auf die Konsistenz der Oberfläche, der Interaktion und auf Interaktionsmuster. Das bedeutet, dass wir aufgrund der neuen Ausrichtung, eine neue Website mitentwickeln, die sich dem mobile-first-Ansatz anpasst.

wallstreet:online: Können Sie uns einen Einblick hinter die Kulissen liefern? Wie können wir uns die Entwicklung der Software vorstellen?

Christian Wendrock-Prechtl: Wir gehen ganz neue Wege. Im Gegensatz zur klassischen Entwicklung setzen wir auf ein modulares Prinzip, welches nicht nur die verschiedenen Entwicklungsplattformen und Betriebssysteme miteinander verzahnt, sondern auch im Ende-zu-Ende-Prozess die Entwicklungsverantwortlichen miteinander verschränkt. So stellen wir sicher, dass Weiterentwicklungen sehr schnell und gleichzeitig in einer sehr hohen Qualität erfolgen können. Dafür wird neben der Detailverliebtheit auch ein starkes Vertrauen zwischen den Disziplinen benötigt. Von Beginn der Konzeptionsphase an hatte die Umsetzung der Anforderungen unserer Kunden die höchste Priorität. Wir versehen die zentralen Funktionen mit einer Best-of-User-Experience. Letztlich sind aber der Team-Spirit und die Experten von zentraler Bedeutung. Die verschiedenen Teams arbeiten interdisziplinär zusammen und sind für ihre Themengebiete von Anfang bis Ende verantwortlich.

Autor: C.Wieland

Über den Gesprächspartner:

Christian Wendrock-Prechtl ist seit Juni 2021 als Managing Director zuständig für die Bereiche User Interface, User Experience und das Front End Development. Als Diplom-Designer verantwortete Wendrock-Prechtl bereits das User Experience/Interaction Design bei SIEMENS, Telekom, comdirect und zuletzt bei der Commerzbank AG.

Über die wallstreet:online-Gruppe:

Die wallstreet:online-Gruppe betreibt den Smartbroker – einen mehrfach ausgezeichneten Online-Broker, der als einziger Anbieter in Deutschland das umfangreiche Produktspektrum der klassischen Broker mit den äußerst günstigen Konditionen der Neobroker verbindet. Gleichzeitig betreibt die Gruppe vier reichweitenstarke Börsenportale (wallstreet-online.de, boersenNews.de, FinanzNachrichten.de und ARIVA.de). Mit mehreren hundert Millionen monatlichen Seitenaufrufen ist die Gruppe der mit Abstand größte verlagsunabhängige Finanzportalbetreiber im deutschsprachigen Raum und die größte Finanz-Community.