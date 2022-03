Element 29 Resources Inc. (TSX-V: ECU; FRA: 2IK; OTCQB: EMTRF) hat Steve Stakiw zum neuen President, Chief Executive Officer und Director des Unternehmens ernannt. Richard Osmond, der wenige Monate als Interim CEO fungierte, macht den Posten frei, bleibt aber nach wie vor Chairman. Der Wechsel an der Unternehmensspitze erfolgt mit Wirkung vom 11. April 2022.

Steve Stakiw ist eine erfahrene Führungskraft und Geologe mit über 25 Jahren Erfahrung im Bergbausektor, insbesondere auf den Kapitalmärkten. Als Senior Vice President war er zuletzt ein wichtiges Mitglied des Teams von New Pacific Metals Corp., das eine Silberlagerstätte von Weltklasse in Südamerika vorantreibt, und war auch an der erfolgreichen Finanzierung und Ausgliederung der hundertprozentigen Tochtergesellschaft Whitehorse Gold Corp. als Aktiengesellschaft beteiligt. Davor war er Vice President of Investor Relations und Teil des ursprünglichen Teams, das Trevali Mining Corp. von einem Unternehmen im Explorationsstadium über die Erschließung zu einem mittelgroßen Produzenten von Basismetallen mit vier Minen auf drei Kontinenten entwickelt hat.