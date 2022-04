Der Nasdaq nach dem Abverkauf am Freitag auch heute stark unter Druck, der Dax dürfte trotzt des Macron-Siegs heute folgen - aber ebenso fällt Öl (unter 100 Dollar) und Bitcoin (unter 39.000 Dollar). Dafür gibt es zwei Gründe: erstens haben Nasdaq & Co endlich "kapiert", dass die Fed nicht nur speilen will, sondern es ernst meint: sie will die financial conditions straffen, ergot niedrigere Kurse bei Nasdaq & Co. Der Dax hatte sich zuletzt gut gehalten - aber nun droht China seinen Lockdown auch auf Peking und andere Städte auszuweiten. Das bringt Öl und andere Rohstoffe unter Druck, denn nun droht ein unschönes Szenario: eine Stagflation - also eine Rezession, während die Notenbanken aufgrund der zu hohen Inflation auf die Bremse treten müssen..

Hinweise aus Video:

Das Video "Nasdaq, Dax, Öl, Bitcoin: Warum alles fällt!" sehen Sie hier..