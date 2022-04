BERLIN (dpa-AFX) - Der Finanzdienstleister Hypoport hat zu Jahresanfang Umsatz und operativen Gewinn deutlich gesteigert. Die Erlöse seien im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als ein Viertel auf 136 Millionen Euro gestiegen, teilte das Unternehmen am Montagabend in Berlin mit. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern legte um über 35 Prozent auf 17 Millionen Euro zu. An der Börse sorgten die Nachrichten für Erleichterung.

Nachdem die Hypoport-Aktie in den vergangenen Monaten stark verloren hatte, legte ihr Kurs am Dienstag um mehr als sechs Prozent auf 301,20 Euro zu. Damit war das Papier stärkster Titel im MDax , dem Index der mittelgroßen Werte. Seit dem Jahreswechsel hat die Aktie aber immer noch mehr als 40 Prozent eingebüßt. In den vergangenen Tagen war es nochmals deutlich abwärts gegangen. Am Montag erreichte ihr Kurs mit 276,40 Euro den tiefsten Stand seit mehr als zwei Jahren.