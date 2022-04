DAX: ABC-Korrektur oder zweite Abwärtswelle?

Am Freitag berichtete ich, dass die Einkaufsmanager womöglich zu optimistisch sind und der ifo-Geschäftsklimaindex scheinbar besser zum tatsächlichen Konjunkturverlauf passt (siehe „Sind die Einkaufsmanager zu optimistisch?“). Am Montag wurden nun die aktuellen Umfrageergebnisse des ifo-Instituts für April veröffentlicht. Und demnach konnte sich der Stimmungsindikator nach dem historischem Einbruch vom März – die Erwartungen gaben um 13,3 Punkte nach (siehe „Düstere Wolken am Konjunkturhimmel“) – lediglich auf dem niedrigen Niveau stabilisieren. Das Geschäftsklima erholte sich geringfügig von 90,8 auf 91,8 Punkte.