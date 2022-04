WUHAN, China,, 27. April 2022 /PRNewswire/ -- Midea gab die Übernahme von Wuhan TTIUM Motor Technology CO., LTD (TTIUM) bekannt. Mit diesem strategischen Schritt steigt Midea offiziell in den Markt für Zweiräder ein und frischt sein Produktportfolio weiter auf.

Midea kündigt die Übernahme von TTIUM Motor an und steigt offiziell in den Markt für umweltfreundliche Zweiradfahrzeuge ein

