Seite 2 ► Seite 1 von 2

Frankfurt am Main (ots) - PwC Deutschland beteiligt sich an der PerfectPatternGmbH / PwC Deutschland ist Lead-Investor einer Serie-A-Finanzierungsrunde / DasMünchener Wachstumsunternehmen PerfectPattern bietet Softwarelösungen im Bereichder Künstlichen Intelligenz für industrielle Anwendungen / Mit demZweitinvestment baut PwC Deutschland sein Ökosystem für das industrielleInternet der Dinge (IIoT) weiter aus / Die Beteiligung unterstreicht PwCDeutschlands starke Position als Innovationspartner für die digitaleTransformationDie Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC Deutschland beteiligtsich über ihre Beteiligungsgesellschaft PwC Holdings Germany GmbH an derPerfectPattern GmbH. Dabei ist PwC Deutschland Lead-Investor einerSerie-A-Finanzierungsrunde. Die Investorenrunde beteiligt sich mit einemGesamtvolumen von rund fünf Millionen Euro; der wesentliche Anteil kommt von PwCDeutschland. Damit hält PwC Deutschland eine Minderheitsbeteiligung am MünchenerTechnologie- und Softwareunternehmen. Die PerfectPattern GmbH ist einWachstumsunternehmen, das im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) tätig ist.Im Fokus steht die von der PerfectPattern GmbH eigens entwickelte KI-Lösung"aivis" für industrielle Prozessdaten, die bereits in der Papier- undStahlindustrie erfolgreich im Einsatz ist. aivis konzentriert sich auf dieVerbesserung der Gesamteffektivität und -produktivität von Produktionsanlagenund -prozessen in unterschiedlichen Industrien. Aufbauend auf historischen Datenund Echtzeitdaten zeigt sich der Mehrwert von aivis in drei wesentlichenBereichen: weniger Prozessunterbrechungen, gesteigerte Prozesstransparenz undhöhere Qualität der Produkte. Durch die Einsparung von Energie undRohmaterialien trägt aivis entscheidend zu den Nachhaltigkeitsbestrebungenproduzierender Unternehmen bei.Die KI-Lösung von PerfectPattern adressiert insbesondere die typischenHerausforderungen von Industrieunternehmen: große, variierende Datenmengen, eineVielzahl von Sensordaten und das Zusammenspiel verschiedener Einflussfaktorenmachen die klare Ermittlung von Ursache und Wirkung von Vorkommnissen und Statusin Fertigungsabläufen komplex. Durch den Einsatz von aivis können Unternehmendiese Komplexität bewerkstelligen, indem sie beispielsweise Störungen derProduktion vorausschauend identifizieren und so ihre Fertigungsprozesse sichererund produktiver gestalten. Für die Nutzung von aivis ist keindatenwissenschaftliches Fachwissen notwendig. aivis erfordert eine nur minimaleVorbereitung der jeweiligen Prozessdaten, analysiert diese selbstständig,erstellt automatisch die Datenmodelle und generiert abschließend verständliche