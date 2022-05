Bonus-Zertifikate behaupten sich

Der Bonus-Index und der Euro Stoxx 50 hat- ten im April einen ähnlichen Kursverlauf. Per Monatsultimo ist das Minus des Bonus-Index ge- ringer als beim Euro Stoxx 50. Denn die Kursrück- gänge am europäischen Aktienmarkt im frühen und späten April ließen sich etwas abfedern. In moderaten Abwärtsphasen werden mit Bonus- Zertifikaten Verluste abgemildert. Bei stark fallen- den Kursen mit Annäherung an die Barriere ver- lieren sie überdurchschnittlich. In Phasen stark steigender Kurse halten Bonus-Zertifikate nicht ganz mit der Wertentwicklung des Basiswerts mit.

Langfristig funktioniert die Strategie von Bonus-Zertifikaten durchaus gut. Denn seit ihrer Auflage im Jahr 2006 erzielte der Bonus- Index ein Plus von 2,45 Prozent jährlich. Der Euro Stoxx 50 kommt auf 0,33 Prozent. Die Volatilität des Bonus-Index ist über den kompletten Zeitraum betrachtet etwas geringer.