DAX – Wenn es nur nach Indikatoren ginge

Der S&P500 ist zum Wochenauftakt kräftig gefallen und hat die ohnehin nur schwache Unterstützungszone unterschritten. Entsprechend hat der MACD-Indikator sein bevorstehendes Kaufsignal noch einmal verschoben. Der CCI hat eine Divergenz gebildet und steht vor einem Kaufsignal. Ebenso könnte beim Projection Oszillator ein Kaufsignal bevorstehen. Die Umsätze ziehen weiter an. Dies bedeutet, dass Verkaufsdruck im Markt vorhanden ist. Der Index notiert inzwischen deutlich unter dem Tief, welches kurz nach Kriegsausbruch generiert wurde. Derzeit ist nicht absehbar, wie lange dieser Trend noch anhält. Allerdings ist die Bewegung bereits so steil, dass eine Korrektur früher oder später einsetzen muss.

Es war wieder so ein Wochenauftakt der nicht ganz unerwartet gekommen ist. Der DAX brach erneut ein und rutschte in die alte Unterstützungszone. Noch sind die Tiefstwerte vom März dieses Jahres nicht erreicht worden. Dies könnte in den kommenden Wochen aber der Fall werden. Lediglich die aktuelle Indikatorenlage lässt darauf hoffen, dass zumindest eine Gegenbewegung bis in den Bereich der Abwärtstrendlinie erfolgt. Für eine Trendwende dürften diese Signale aber noch nicht ausreichen. Zudem muss der MACD-Indikator die Kaufsignale der anderen Indikatoren erst bestätigen. Dies könnte noch den einen oder anderen Tag dauern. Die Umsätze verharren weiterhin auf niedrigem Niveau, was auf eine abwartende Haltung der Marktteilnehmer hindeutet.

Es war wieder so ein Wochenauftakt der nicht ganz unerwartet gekommen ist. Der DAX brach erneut ein und rutschte in die alte Unterstützungszone. Noch sind die Tiefstwerte vom März dieses Jahres nicht erreicht wor-den. Di

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer