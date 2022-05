Triff CopeCart auf dem OMR Festival 2022 (FOTO)

Berlin (ots) - Das Unternehmen CopeCart aus Berlin, Anbieter einer Shopsoftware,

des digitalen Mitgliederbereiches CopeMember und Reseller für digitale Produkte,

ist am 17. und 18. Mai auf dem OMR Festival 2022 in Hamburg mit einem Stand

vertreten. So wird es den Besuchern möglich sein, sich mit den Experten des

Teams zu unterhalten, sich auszutauschen und Fragen zu stellen. Sie finden

CopeCart am Stand A4 H19.



Geschäftsführer Michael Kloep: "Auf dem einzigartigen OMR Festival werden neben

internationalen Superstars der Digital-Szene auch Hidden Champions der Branche

und lokale Helden aus Hamburg vertreten sein. So wird den Besuchern eine

Mischung aus Expertenwissen, Learnings und Inspiration mitgegeben. Da dürfen wir

von CopeCart natürlich nicht fehlen."