Top Aces ernennt neue Führungskräfte in Europa

MONTREAL, 17. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Top Aces Inc., weltweit führender Anbieter vertragsgebundener Dienstleistungen in den Bereichen Zieldarstellung (ADAIR) und Ausbildung in der Luftnahunterstützung (CAS), gibt die Besetzung zweier wichtiger europäischer Führungspositionen durch Stefan Müller und David Bradshaw bekannt.

Stefan Müller wurde zum Geschäftsführer des deutschen Top Aces-Programms ernannt. Er wird in dieser Position die Aktivitäten im Zusammenhang mit dem erneuerten Vertrag des Unternehmens mit der Bundeswehr leiten, einschließlich der Integration erweiterter Ausbildungsmöglichkeiten. Grundlage für Stefan Müllers umfangreichen Erfahrungsschatz, den er bei Top Aces einbringt, ist seine 18-jährige Karriere als Kampfflugzeugführer bei der Deutschen Marine und Luftwaffe. Im Anschluss an seine Bundeswehrlaufbahn war er u.a. Geschäftsführer der GFD GmbH sowie zuletzt auch Head of Mission and Flight Services bei Airbus Defence and Space.

„Top Aces bietet mit seiner Spitzentechnologie und seinen äußerst erfahrenen Teams die modernste Luftkampfausbildung weltweit. Ich freue mich darauf, wieder mit meinen ehemaligen Kameraden der Bundeswehr zusammenzuarbeiten und mit ihnen gemeinsam ein neues Niveau der operativen Bereitschaft zu erreichen", erklärt Müller.

David Bradshaw, neu ernannter Top Aces Director of Business Development (Europe), wurde kürzlich als Air Commodore (in etwa: Brigadegeneral) in den Ruhestand versetzt. Er ist ehemaliger Waffenlehrer und kann auf eine 30-jährige Laufbahn in der Royal Air Force (RAF) verweisen. Vor seinem Eintritt bei Top Aces leitete er die Aktivitäten zur Indienststellung des Kampfflugzeuges F-35 Lightning und war für das Combat-Air-Portfolio der RAF verantwortlich, einschließlich der Modernisierung der britischen Infrastruktur für die operative Flugausbildung.

„Ich bin sehr stolz darauf, mich dem weltweit führenden Team für die Luftkampfausbildung anzuschließen", so Bradshaw. „Die Schwerpunkte meiner Tätigkeit haben immer auf den Bedürfnissen meiner Kollegen in der aktiven Truppe gelegen. Jetzt freue mich darauf, das Wissen und die beeindruckende Palette hochmoderner Fähigkeiten von Top Aces an unsere europäischen Kunden weiterzugeben", fügt er hinzu.