Köln (ots) - Martin Recht ist der Geschäftsführer von TIGA Recruiting. Zusammenmit seinem Team verhilft er Krankenhäusern und Kliniken zu mehr qualifiziertemPflegepersonal und einer attraktiven Arbeitgebermarke. Dabei setzt derRecruiting-Experte auf Transparenz und innovative Methoden - so sieht er imVideo-Marketing eine sehr gute Möglichkeit für Kliniken, sich als Arbeitgeberneu zu positionieren und glaubwürdig nach außen zu präsentieren, um neuePflegefachkräfte zu gewinnen. Dabei legen Martin Recht und sein Team Wertdarauf, immer nah am Geschehen zu sein, um mit den Kliniken passgenaue undnachhaltige Lösungen zu erarbeiten .Der Pflegenotstand in Kliniken und Krankenhäusern hat sich in den vergangenenJahren verschärft. Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie sind dieIntensivstationen besonders belastet. Demnach blieben laut DeutscherKrankenhausgesellschaft im vergangenen Jahr allein für Intensivpfleger 8.000Stellen unbesetzt. Durch den Mangel muss bestehendes Personal immer mehr leistenund permanent zu viele Patienten betreuen. Dadurch leiden auch diejenigen, dieauf hohe Qualität bei der Pflege angewiesen sind. Hinzu kommt, dass die enormeArbeitsbelastung zu weiteren Kündigungen und Abwanderungen in andere Branchenführt. Gleichzeitig aber sinkt auch die Zahl der Bewerbungen von Pflegekräften -und der Markt: scheint leergefegt. Die Lage soll sich in den nächsten Jahrensogar zuspitzen. Martin Recht von TIGA Recruiting warnt: "Unsere Gesellschaftkann sich den Mangel in den Pflegeberufen auf Dauer nicht leisten." Er und seinTeam haben sich der Aufgabe gewidmet, Krankenhäuser als Arbeitgeberinteressanter zu machen und für junge Menschen Anreize zu schaffen, denPflegeberuf zu ergreifen."Um sich wirklich von der Masse abzuheben, muss man von den üblichen08/15-Methoden wegkommen. Eine sehr gute Möglichkeit ist Video-Marketing. WennBewerber sehen, dass die Angestellten gerne zur Arbeit kommen, ist das bereitsdie halbe Miete", erklärt der Recruiting-Experte. In seiner Zusammenarbeit zeigter Krankenhäusern, wie sie sich als Arbeitgeber glaubwürdig verkaufen und ihrPflegepersonal zum Gesicht des Unternehmens machen. Denn Videos sind der idealeWeg, um Gefühle authentisch nach außen zu transportieren. Und genau das ist beiKliniken und Krankenhäusern, bei denen es um menschennahe Dienstleistungen geht,äußerst wichtig, um Vertrauen und Identifikation bei den Bewerbern undBewerberinnen zu erzeugen. Dabei weiß der Experte, worauf es beimVideo-Marketing genau ankommt, um Fachkräfte langfristig zu überzeugen. Über 20Kliniken deutschlandweit vertrauen auf seine Methode.TIGA Recruiting: Beim Video-Marketing kommt es besonders auf die Authentizität