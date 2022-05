Erstes Sozialpartnermodell ante portas

Berlin (ots) - "Das Ausland beneidet uns um die Regelungen zu unserer reinen

Beitragszusage", erläutert Dirk Jargstorff, stellvertretender Vorsitzender der

aba Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung e.V., am zweiten Tag

der aba-Jahrestagung in Berlin. Chancenorientierte Kapitalanlage, Renten auf

Basis realistischer Rechengrößen, Volatilitätsmanagement durch

Sicherungsmechanismen das seien die zentralen Merkmale der reinen Beitragszusage

im Sozialpartnermodell. Sozialmodelle können zu mehr Generationengerechtigkeit

beitragen.



"Als wir im Februar 2022 den Schwerpunkt "Sozialpartnermodell - aktuelle

Entwicklungen" auf die Agenda gesetzt haben, hatten wir nicht die Hoffnung, dass

es heute auf der 84. aba-Jahrestagung in Berlin tatsächlich so viel zu berichten

gibt", freut sich Dirk Jargstorff, der bei der aba auch die Fachvereinigung

Pensionsfonds leitet.