BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz wird Ende Mai am Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos teilnehmen. Wie das Bundespresseamt am Mittwoch in Berlin mitteilte, reist Scholz am 26. Mai zu dem Treffen. Am Vormittag (11.00 Uhr) sei eine Rede vor dem Plenum der Konferenz geplant. Außerdem werde der Kanzler mit Wirtschaftsvertretern zu einem Austausch zusammenkommen.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer