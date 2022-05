Größere Kursverluste wurden am Donnerstag in Polen bei CCC registriert. Die Titel des Einzelhändlers sackten angesichts der Schwäche im US-Einzelhandel um 5,4 Prozent ab. Die Anteile von LPP rutschten vor diesem Hintergrund um 6,7 Prozent ab.

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) - Die Börsen Osteuropas sind am Donnerstag ohne klare Richtung aus dem Handel gegangen. Aufschläge wurden in Prag und Moskau verbucht, während in Budapest und Warschau eine getrübte Stimmung herrschte. Richtungweisend für den Handelstag waren die am Vorabend hohen Verluste der US-Börsen.

