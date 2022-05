FRANKFURT/KOPENHAGEN (dpa-AFX Broker) - Die Aktien des dänisch-deutschen Unternehmens Bavarian Nordic sind in den Fokus spekulativer Anleger gerückt. Am Donnerstag gab es an der Kopenhagener Börse schon einen Kurssprung um rund ein Drittel, der am Freitag mit einem Plus von zuletzt fast einem Fünftel rasant weiter ging. Auch auf der deutschen Tradegate-Plattform werden die Papiere derzeit rege gehandelt.

Anleger zeigen seit Donnerstag Kursfantasie angesichts der sich in mehreren Ländern mehrenden Fälle von Affenpocken. Bavarian Nordic hatte am Donnerstag vor diesem Hintergrund einen Vertrag mit einem nicht näher genannten europäischen Land für die Lieferung eines Impfstoffs vermeldet. Das Vakzin unter dem Markennamen Imvanex sei bislang in Europa für die Anwendung gegen klassische Pocken zugelassen, aber bereits zuvor als Reaktion auf Affenpocken-Fälle bereitgestellt worden, teilte das Unternehmen am Vortag mit./tih/mis