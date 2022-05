CUSTOMCELLS verstärkt Führungsspitze mit Dirk Abendroth (FOTO)

Itzehoe (ots) - CUSTOMCELLS, eines der führenden Unternehmen in der Entwicklung

und Serienfertigung modernster Lithium-Ionen-Batteriezellen, verstärkt sein

Führungsteam: Dr. Dirk Abendroth (https://de.linkedin.com/in/dr-dirk-abendroth)

ist neuer CEO der CUSTOMCELLS-Gruppe. Seine zentrale Aufgabe ist es, den

ambitionierten Wachstumskurs der Premium-Marke voranzutreiben und die Synergien

zwischen den Unternehmen und Beteiligungen der CUSTOMCELLS-Gruppe zu

erschließen, zu denen auch die Cellforce Group (CFG) zählt. Abendroth kommt von

der Technologie-Holding Team Global, wo er Chief Technology Officer (CTO) war;

zuvor hatte er die Position des CTO in der Automotive-Sparte bei Continental

inne, war Vice President Autonomous Driving & Powertrain bei Byton und in

unterschiedlichen leitenden Funktionen bei der BMW Group tätig.



"Dirk Abendroth bringt langjährige Erfahrung aus Konzernen wie aus Start-ups und

der Venture Capital-Szene mit, er hat große Kompetenz in der Automobil- und

Luftfahrtindustrie und ist bestens vertraut mit elektrischen Antrieben und neuen

Technologien", sagt Leopold König, Mitgründer von CUSTOMCELLS. "Für CUSTOMCELLS,

wo er gleich mehrere stabile Standbeine vorfindet, die ideale Kombination."