Neuer Wohnraum für die Neue Weststadt Übergabe des klimaneutralen RVI-Gebäudes Desiro in Esslingen am Neckar (FOTO)

Esslingen am Neckar (ots) - Drittes Wohn- und Geschäftshaus der RVI im

Klimaquartier Neue Weststadt in Esslingen am Neckar an Eigentümer übergeben /

alle 166 Wohnungen verkauft / Klimaneutraler Gebäudebetrieb dank

zukunftsweisendem Energiekonzept / Objektbesichtigung und feierliche Übergabe an

Eigentümer im Neckarforum



Der Saarbrücker Immobilienentwickler RVI übergibt im Klimaquartier Neue

Weststadt in Esslingen am Neckar das Wohn- und Geschäftshaus Desiro an seine

Eigentümer. Mit einem Investitionsvolumen von ca. 76,5 Millionen Euro sind 166

Wohneinheiten, 10 Gewerbeeinheiten und 164 Tiefgaragenstellplätze entstanden.

Die 34 bis 160 Quadratmeter großen Ein- bis Sechszimmerwohnungen sind derzeit zu

rd. 96 Prozent vermietet. Für die Kita im Erdgeschoss wurde bereits ein

namhafter Betreiber gefunden. Desiro ist nach Béla und Citadis das dritte von

insgesamt fünf klimaneutralen Gebäuden, welche die RVI zwischen

Fleischmannstraße und Eugenie-von-Soden-Straße errichten wird. Die

RVI-Quartiersentwicklung "LOK.WEST" ist somit ein bedeutender Bestandteil des

Klimaquartiers Neue Weststadt, wo im Rahmen der Förderinitiative "Solares

Bauen/Energieeffiziente Stadt" innerstädtische CO2-Neutralität erprobt wird.

Förderung erhält das Forschungsprojekt vom Bundesministerium für Wirtschaft und

Klimaschutz (BMWK) sowie vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF).