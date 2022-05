Berlin (ots) - Zum heutigen Entschließungsantrag des Bundesrates "Stärkung des

Einsatzes von Recycling-Baustoffen" sagt Tim-Oliver Müller, Hauptgeschäftsführer

des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie:



"Die BAUINDUSTRIE begrüßt die Entschließung des Bundesrates für den verstärkten

Einsatz von Recycling-Baustoffen. Die aktuellen Versorgungsengpässe machen

deutlich, dass es um mehr geht als um ökologische Detailfragen wie Umwelt- und

Ressourcenschutz sowie Entsorgungssicherheit.





Denn: Die Krise, verursacht durch die Folgen des Ukraine-Krieges, legt die engenLieferketten und Abhängigkeiten brutal und schonungslos offen. Wir müssen unskünftig aufgrund der sich verändernden Landschaft Gedanken darüber machen,welche Rohstoffstrategie wir sowohl in Deutschland als auch in Europa verfolgenwollen. Die Frage ist: Wo können wir Abhängigkeiten reduzieren, die heutebestehen und uns jetzt in diese Lage gebracht haben. Dazu gehört auch das Thema,wie wir Baustoffkreisläufe anders schließen können, zum Beispiel über Recycling.Aber: Recycling-Baustoffe werden nur dann in größerem Maßstab eingebaut werden,wenn dies nachgefragt, das heißt in Ausschreibungen vorgesehen wird. Solangeselbst gütegesichert hergestellte Recycling-Baustoffe als Abfall behandeltwerden, wird sich an der mangelnden Akzeptanz nichts ändern. Deshalb unterstütztdie BAUINDUSTRIE die Forderung der Länder nach der Etablierung einesProduktstatus."