Innovative Sensor- und Konnektivitätslösungen Goodix sprengt Grenzen bei IoT-Innovationen

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Goodix Technology hat heute auf dem Goodix

Tech Seminar 2022 in Shenzhen, China, sein erweitertes Produktportfolio mit

wichtigen Durchbrüchen bei Sensor- und Konnektivitätslösungen vorgestellt.

Basierend auf dem strategischen Layout des Unternehmens investiert Goodix

weiterhin umfassend in Kerntechnologien, die Innovationen in IoT-Anwendungen für

eine neue Ära der intelligenten Konnektivität vorantreiben. Zwei der Höhepunkte

des Seminars waren die Einführung der neuen Bluetooth-LE-SoC- und Time-of-Flight

(ToF)-Lösungen.



Schnellere Vernetzung in allen Bereichen durch spezifische Innovationen