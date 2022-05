Texas Cardiac Arrhythmia Institute at St. David's Medical Center veranstaltet internationale Konferenz über komplexe Herzrhythmusstörungen

EPLive ist eine intensive, zweitägige Fortbildungsveranstaltung fürpraktizierende klinische Herz-Elektrophysiologen, Elektrophysiologen inAusbildung und allgemeine Kardiologen, die sich mit der Behandlung komplexerHerzrhythmusstörungen befassen, bei denen das Herz in einem unregelmäßigen oderabnormalen Rhythmus schlägt. Live-Fälle, die aus dem neuen, hochmodernenElektrophysiologiezentrum im St. David's Medical Center übertragen und vonExperten kommentiert werden, werden als primäres Lehrmittel dienen."Wir fühlen uns geehrt, unsere erste persönliche Konferenz im neuenWeltklasse-Elektrophysiologiezentrum zu veranstalten, das über sechs mitmodernster Technologie ausgestattete Elektrophysiologie-Labore verfügt", sagteAndrea Natale, M.D., F.H.R.S., F.A.C.C., F.E.S.C., Herz-Elektrophysiologe undleitender medizinischer Direktor des TCAI sowie EPLive-Kursleiter. "Durch denAustausch von Live-Fällen können wir effizienter Fortschritte bei den Verfahrenund Technologien zur Behandlung komplexer Herzrhythmusstörungen erzielen und diePatientenversorgung weltweit weiter verbessern."Herzrhythmusstörungen werden durch Probleme mit dem elektrischen System desHerzens verursacht. Viele Herzrhythmusstörungen werden mit modernenAblationsverfahren behandelt, bei denen die Teile des Herzmuskels verbrannt,eingefroren oder neutralisiert werden, die durch abnormale elektrische Impulsedie unregelmäßigen Herzschläge auslösen. EPLive soll den Teilnehmern einbesseres Verständnis der Techniken vermitteln, die zur Behandlung atrialer undventrikulärer Arrhythmien, zur Implantation komplexer Geräte und zur Extraktionfehlerhaft funktionierender Geräte eingesetzt werden.EPLive besteht aus vier Abschnitten: Ablation von Vorhofflimmern (A-Fib),Ablation ventrikulärer Tachykardie (VT), Geräte und neue Technologien. DieSitzungen bestehen aus einer Kombination von Live- und aufgezeichneten Fällenvom TCAI und einigen der weltweit führenden Zentren: Arrhythmia CenterCardioInfantil Foundation (Kolumbien), Bengaluru (Indien), Cleveland Clinic,Kansas City Heart Rhythm Institute, Mass General Hospital, MedStar Heart &Vascular Institute (Texas), Methodist Hospital (Houston, Texas), MonzinoCardiology Center (Italien), Mt. Sinai Hospital (New York), Northwell Health

Austin, Texas (ots/PRNewswire) - EPLive 2022 ist eine zweitägige Konferenz, an der die weltweit führenden Experten für kardiale Elektrophysiologie teilnehmen Am 2. und 3. Juni 2022 wird das Texas Cardiac Arrhythmia Institute (TCAI) am St. David's Medical Center sein sechstes internationales Symposium über komplexe Herzrhythmusstörungen, EPLive 2022, ausrichten.

