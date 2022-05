Reise als Signal / Erste Afrika-Reise von Bundeskanzler Scholz

Berlin, Bonn (GTAI) (ots) - Vom 22. bis zum 25. Mai besucht Bundeskanzler Olaf

Scholz den Senegal, Niger und Südafrika. Begleitet wird der Bundeskanzler von

einer Wirtschaftsdelegation. Das ist kein Zufall, da einige Länder Afrikas, so

auch der Senegal, zu den am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt

gehören.



"Es ist ein starkes Signal für die deutsch-afrikanischen Beziehungen, dass

Bundeskanzler Scholz bereits in den ersten Monaten seiner Kanzlerschaft nach

Afrika reist. Der afrikanische Kontinent rückt bei den Themen Energie und

Rohstoffe, aber auch als Produktionsstandort immer mehr in den Fokus. Bisher

engagiert sich die deutsche Wirtschaft trotzdem eher zögerlich auf dem

Kontinent, da ist noch viel Luft nach oben", sagt Jürgen Friedrich,

Geschäftsführer von Germany Trade & Invest (GTAI).