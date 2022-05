Bau einer großen Batterie-Fabrik in Bitterfeld-Wolfen ist geplatzt

Wirtschaft/Autol (ots) - Halle - Der Bau einer großen Batteriefabrik in

Bitterfeld-Wolfen ist geplatzt: Das chinesische Unternehmen Farasis teilte der

in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Montag-Ausgabe) mit, dass "wir

die Konkretisierung unserer Pläne für den Standort Bitterfeld-Wolfen vorläufig

zurückgestellt haben". Oberbürgermeister Armin Schenk (CDU) sagte der MZ: "So

wie geplant, wird die Batteriefabrik nicht kommen, wir arbeiten zusammen mit

Farasis an Alternativen."



Vor zwei Jahren hatte der Batteriehersteller bekannt gegeben, im sogenannten

Solar Valley eine Fabrik für Batteriezellen aufbauen zu wollen. Im ersten

Schritt war eine Investition von 600 Millionen Euro geplant, durch die 600

Arbeitsplätze entstehen sollten. Weitere Ausbaustufen waren vorgesehen. Von

Bitterfeld-Wolfen aus wollte Farasis unter anderem den Autobauer Daimler

beliefern.