Die Wohnungsbauoffensive ist nicht mehr zu erreichen

Straubing (ots) - Über viele Jahre war die Arbeitslosigkeit eines der größtenökonomischen Probleme in Deutschland. Mittlerweile jedoch ist es dieArbeiterlosigkeit. Genauer: Der Mangel an Fachkräften, der nun in vielenBranchen voll durchschlägt und zentrale Projekte der Ampel gefährdet, darunterdie Energiewende oder die große Wohnungsoffensive. Schon jetzt zeichnet sich ab:400 000 Wohnungen im Jahr - dieses Ziel ist nicht mehr zu erreichen. Eineschlechte Nachricht nicht zuletzt für Mieter, die hoffen, dass ein besseresWohnungsangebot wieder zu mehr erschwinglichen Mieten gerade in Ballungsräumenführt. (...)Umso wichtiger ist es, dass Bund, Länder und Kommunen ihr Bestes geben, damitder Wohnungsbau, vom Sozialwohnungs- bis hin zum Eigenheimbau, nicht zumErliegen kommt. Dazu gehören steuerliche Anreize, mehr Bauland, schnellereGenehmigungen, weniger Grunderwerbssteuer oder mehr Anreize zur Kapitalbildung.Es sollte alles vermieden werden, was den Wohnungsbau zusätzlich hemmt.