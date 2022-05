McKinsey Analyse Electric Vehicle Index - Marktanteil und Verkäufe von E-Autos weltweit verdoppelt

Düsseldorf (ots) - Weltweit wurden im abgelaufenen Jahr über 6,5 Mio

Elektroautos verkauft - doppelt so viele wie im Vorjahr. Auch der Marktanteil

hat sich mehr als verdoppelt: Von 4,7% (2020) auf nunmehr 9,5%. Europa und China

geben in der E-Mobilität gemeinsam den Takt vor. Während China mit einem Absatz

von über 3 Mio. E-Autos - batterieelektrische Fahrzeuge und Plug-in-Hybride -

2021 der weltgrößte Markt war, ist Europa mit einem Marktanteil von fast 20%

aller verkauften Neufahrzeuge weltweit führend. Die Top-8-Länder, was den Anteil

verkaufter E-Autos angeht, liegen allesamt in Europa - allen voran Norwegen mit

einem Verkaufsanteil für Stromer von fast 90%. Die USA fallen im Vergleich zu

China und Europa etwas zurück: Zwar haben sich dort die Verkäufe von E-Autos

2021 auf knapp 700.000 Fahrzeuge ebenfalls verdoppelt - allerdings auf noch

niedrigerem Niveau. Dies sind die wichtigsten Ergebnisse des McKinsey Electric

Vehicle Index, mit dem die Unternehmensberatung McKinsey & Company regelmäßig

die Entwicklung der E-Mobilität in den 15 wichtigsten Ländern misst.



Automobilhersteller priorisieren Produktion von E-Autos