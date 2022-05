Supermicro erweitert sein branchenführendes Portfolio um NVIDIA Grace CPU Superchip-basierte Server für HPC-, Datenanalyse- und Cloud-Gaming-Anwendungen

Die größte Anzahl von NVIDIA-zertifizierten Systemen wird die in den NVIDIA Grace CPU Superchip integrierten Hochgeschwindigkeitskommunikationsfähigkeiten nutzen

SAN JOSE, Kalifornien, 25. Mai 2022 /PRNewswire/ -- COMPUTEX 2022 Virtual -- Super Micro Computer, Inc. (Nasdaq: SMCI), ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Enterprise Computing, Storage, Networking und Green Computing Technologie, wird den NVIDIA Grace CPU Superchip in einer breiten Palette von Servern einsetzen, die für KI, HPC, Datenanalyse, digitale Zwillinge und rechenintensive Anwendungen optimiert sind. Da Technologien der künstlichen Intelligenz (KI) mehrere Branchen durchdringen, werden Supermicro Server den NVIDIA Grace CPU Superchip nutzen, um einem breiteren Spektrum von Entwicklern und IT-Administratoren die Möglichkeit zu geben, von dieser neuen Technologie zu profitieren. Supermicro-Server werden auf Energieeffizienz optimiert, was die Betriebskosten senkt und zur Norm für alle Rechenzentren werden wird. Mit einer Speicherbandbreite von bis zu 1 TB/Sekunde werden die Anwendungen nicht durch die Kommunikationsgeschwindigkeit eingeschränkt. Zunächst wird eine begrenzte Anzahl von Servern verfügbar sein, beginnend mit einem 2U-2-Node-Portfolio, gefolgt von einer Erweiterung der Produktlinie.