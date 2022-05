NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einem turbulenten Vortag dürften es für die US-Börsen auch am Mittwoch unruhig bleiben. Zwar mangelt es vor der Veröffentlichung des jüngsten US-Notenbankprotokolls an richtungsweisenden Impulsen, doch die zentralen Themen bleiben dieselben und bieten nach wie vor Rückschlagpotenzial. Denn die Anleger befürchten, dass sich das Wirtschaftswachstum angesichts einer strafferen Geldpolitik drastisch verlangsamen könnte, wobei der Krieg in der Ukraine und die Corona-Lockdowns in China die Aussichten zusätzlich verschlechtern.

Rund eine Stunde vor dem Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,6 Prozent tiefer bei 31 743 Punkten. Tags zuvor hatte der wichtigste Wall-Street-Index kurz vor Handelsschluss noch ins Plus gedreht. Der technologielastige Nasdaq 100 dagegen hatte nach negativen Nachrichten aus der Social-Media-Branche über zwei Prozent schwächer geschlossen. Zum Handelsstart am Mittwoch wird der Nasdaq-Auswahlindex 0,6 Prozent tiefer erwartet auf 11 696 Punkte.