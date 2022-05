Deutsche Industrie spart Ressourcen mit Robotern

München (ots) - +++automatica Trend Index 2022 veröffentlicht+++100 Fach- und

Führungskräfte befragt+++



Für gut 80 Prozent der Industrie-Entscheider in Deutschland spielen Roboter eine

wichtige Rolle, um in der Produktion Ressourcen zu sparen und nachhaltig zu

wirtschaften: Robotik verbessert die Material- und Energie-Effizienz in der

Fertigung. Zudem lassen sich Green-Tech-Produkte wettbewerbsfähig herstellen.

Das sind Ergebnisse aus dem automatica-Trendindex 2022. Im Auftrag der

Weltleitmesse automatica (21.-24. Juni in München) wurden in Deutschland 100

Fach- und Führungskräfte aus Industrie-Unternehmen befragt, die über den Einsatz

von Robotik und Automation entscheiden.



"Nachhaltig zu wirtschaften ist mit den ehrgeizigen Klimaschutzzielen und den

sprunghaft gestiegenen Energiepreisen ein Top-Thema in der Industrie - sowohl in

Deutschland als auch weltweit", sagt Dr. Susanne Bieller, Generalsekretärin der

International Federation of Robotics. "Grüne Technologie lässt sich mit Hilfe

der Robotik in großen Stückzahlen und mit der erforderlichen Präzision

herstellen. Gleichzeitig bietet sich die Chance, den Ressourceneinsatz in

praktisch jeder Produktion zu optimieren."