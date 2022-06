Jetzt weiterlesen auf Finanzen100.de

Lesen Sie den vollständigen Artikel im

AktienSensor Deutschland bei Finanzen100 -

dem mobilen Marktführer der Börsenportale. PREMIUM Partnerschaft Bernecker Börsenkompass Der digitale Börsenbrief für moderne Anleger Nie wieder den richtigen Kauf- oder Verkaufszeitpunkt verpassen

Zeit sparen durch fundierte Einzelanalysen zu Aktien & Branchen

Konkrete Empfehlungen zu Blue Chips, Nebenwerten uvm. mit Top-Renditen wie:

+462%

mit Nvidia

+116%

mit Adidas

+120%

mit bet-at-home HIER WEITERLESEN





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 301,09 $ , was einem Rückgang von +-0,49% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

> MÄRKTE & KURSE | Die US-Börsen gingen nach einem eher verhaltenen Start am Donnerstag schnell auf Erholungskurs. Schwächere Daten vom Arbeitsmarkt dämpften die Zinssorgen. So wurden im Mai laut Angaben des Arbeitsmarktdienstleister ADP deutlich weniger Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Die gestern ebenfalls veröffentlichte Zahl der Erstanträge Arbeitslosenhilfe aus der vergangenen Woche fiel dagegen um 11.000 auf 200.000, was der zweite Rückgang in Folge ist. Außerdem blieb der Auftragsanstieg der US-Industrie im April hinter den Prognosen zurück. Damit sinkt der Spielraum der Fed für eine Verschärfung der Geldpolitik, was vom Markt positiv bewertet wird. Die Ankündigung der OPEC, die Ölförderungen im Sommer zu erhöhen, dämpfte die Inflationsängste weiter. Der Dow Jones schloss am Donnerstag 1,33 % fester bei 33.248 Punkten, während der S&P 500 1,84 % auf 4.176 Punkte zulegte. Der Nasdaq 100 stieg sogar um 2,75 % auf 12.892 Punkte. Heute steht an der Wall Street und auch den deutschen Börsen der monatliche Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für Mai im Fokus, der am Nachmittag veröffentlicht wird. Laut der Nachrichtenagentur Reuters erwarten die Experten im Schnitt ein Plus von 325.000 Jobs. Der Dax setzte seine positive Tendenz vom Vortag fort und eröffnete den Handel mit einem Plus von 0,69 % bei 14.585 Punkten. Unsere weiteren Meldungen: