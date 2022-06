HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Telefonica Deutschland mit "Sell" und einem Kursziel von 2,10 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der O2-Netzanbieter sei eine Ausnahme mit bislang geringer Verschuldung und maßgeblichem Umsatzwachstum in einem konstruktiven Markt, schrieb Analyst Usman Ghazi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die gute Story ende jedoch bei der nicht nachhaltig abgesicherten Dividende. Zudem bestünden erhebliche Abwärtsrisiken für den Free Cashflow. Anleger nähmen es außerdem zu sehr auf die leichte Schulter, dass Vodafone im Kampf um Kunden zurückschlagen könnte./tih/edh

