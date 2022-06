JPMORGAN stuft Flutter auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Flutter von 15990 auf 12600 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Europäische Glücksspiel-Aktien böten generell attraktive Gewinnchancen, schrieb die ab sofort zuständige Analystin Estelle Weingrod in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Ihr Favorit ist Entain vor Flutter./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2022 / 20:22 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2022 / 00:15 / BST